Анкара, 7 января, 2025, 04:10 — ИА Регнум. Турция не позволит расчленить Сирию и нарушить её государственное устройство. С таким заявлением 6 января выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения после заседания с кабинетом министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Мы не позволим расчленить Сирию, нарушить её унитарное устройство. Мы быстро примем необходимые меры, если увидим риск в этом отношении», — отметил Эрдоган.

Он добавил, что Турция допускает возможность проведения антитеррористических операций в Сирии.

«В будущем региона нет места для терроризма. Единственная участь, которая ожидает тех, кто делает свой выбор в пользу террора и насилия, быть закопанным в землю вместе со своим оружием. Ни одна сила не сможет нам этому помешать», — заявил Эрдоган.

По его словам, Турция неоднократно демонстрировала бескомпромиссность в вопросе своей самообороны.

Как передавало ИА Регнум, израильские силы 8 декабря впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии за пределами демилитаризованной зоны в Голанских высотах. Израильские чиновники тогда заявили, что Тель-Авив принял такое решение из опасений, что вооружённая оппозиция Сирии может взять под контроль военные объекты около Голанских высот, чтобы использовать их против Израиля.

Позже представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи призвал Совбез ООН принять меры по недопущению оккупации территории Сирии израильскими войсками. Багаи добавил, что Иран направил предупреждения влиятельным сторонам в сирийских событиях по этому вопросу и призвал к предотвращению повторения подобных инцидентов.

9 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «навсегда» сохранит свой контроль над Голанскими высотами.