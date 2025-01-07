Москва, 7 января, 2025, 04:00 — ИА Регнум. Советский бард-исполнитель, автор песен «Рижский вокзал» и «Застолье» Вадим Мищук скончался в возрасте 68 лет. Об этом 6 декабря сообщили на сайте Грушинского фестиваля, в котором Вадим Мищук принимал участие неоднократно.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Траур

«Очень горькие новости. Сегодня не стало нашего друга — Вадима Мищука. Мы ждали Вадима на Зимний Грушинский, но судьба распорядилась иначе. Будем помнить всегда. И петь песни с его гениальной музыкой», — отмечается в публикации.

Вадим Мищук родился в 1956 году в Риге. Вместе со своим братом Валерием выступал в жанре авторской песни в составе ВИА «Домино», аккомпанируя себе на шестиструнных гитарах. Оба брата регулярно принимали участие в Грушинском фестивале авторской песни. В 1989 году братья переехали в Москву, где начали выступать дуэтом. С 1998 года братья Мищук стали одними из организаторов и участников творческого проекта «Песни нашего века». В 2022 году, после смерти брата, Вадим Мищук продолжил выступать сольно.