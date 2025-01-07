Вашингтон, 7 января, 2025, 03:59 — ИА Регнум. Более 10 тысяч авиарейсов были задержаны или отменены в США из-за обрушившегося зимнего шторма. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.com.

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Общее количество задержек на рейсах сегодня: 7949», — сообщает портал по состоянию на 3:55 мск.

Помимо этого, были отменены 2258 авиарейсов.

Отмечается, что общее количество авиарейсов включает в себя как внутренние, так и международные.

Как передавало ИА Регнум, 5 января офиса мэра Вашингтона ввёл режим чрезвычайной ситуации объявлен в столице США 5 января из-за идущей на регион снежной бури. Режим ЧС будет действовать до 7 января включительно. Отмечалось, что в пригороде Вашингтона уже частично опустели полки магазинов. Местные жители раскупают хлеб, воду, мясо, колбасы и курицу. Также с полок исчезают бумажные полотенца и туалетная бумага.

Приближающийся мощный снежный буран несёт угрозу для десятков миллионов жителей Соединённых Штатов. В зоне риска 62 млн человек. Шторм станет самым значительным в этом сезоне.