Москва, 7 января, 2025, 03:34 — ИА Регнум. Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн предупредил российских граждан о мошенниках, которые наживаются на испытаниях онковакцины «Энтеромикс». Об этом Каприн рассказал 6 января в своём Telegram-канале.

Rosminzdrav.ru Андрей Каприн

Как пояснил специалист, в последнее время выросло количество сообщений о мошенниках. От имени самого Каприна и от имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам поступают предложения принять участие во «втором этапе» клинических испытаний онковакцины «Энтеромикс».

«Злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора», — написал Каприн.

Врач подчеркнул, что абсолютно все этапы участия в клинических исследованиях и консультации НМИЦ строго бесплатны. Кроме того, Каприн разъяснил, что сотрудники НМИЦ радиологии, в том числе он сам, никогда не отправляют пациентам личные сообщения ни через мессенджеры, ни через социальные сети.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить наших пациентов от мошенников. Оставайтесь бдительными и проверяйте информацию только через официальные источники», — предупредил Каприн, призвав граждан не передавать личные данные, не переводить деньги, а о случаях мошенничества обязательно сообщать в полицию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Суворове Тульской области онколог приписывал здоровым пациентам рак, чтобы получать за это премии. В результате врач обманным путём присвоил 39 тыс. рублей. В настоящее время на его имущество наложен арест.

Каприн заявлял в начале ноября, что российская медицина в сфере онкологии находится в авангарде по некоторым методам лечения злокачественных опухолей и использует технологии, не имеющие аналогов за рубежом.

Разрабатываемая в России вакцина от рака способна подавлять развитие опухоли, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Применять вакцину на пациентах планируют уже в 2025 году.