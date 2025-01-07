Киев, 7 января, 2025, 03:02 — ИА Регнум. Турецкий телеканал TRT World запретил нардепу Верховной рады Алексею Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) выступать в прямом эфире из-за футболки, на который были написаны оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина.

Верховная Рада

РИА НовостиКак написал депутат в своём Telegram-канале, руководство телеканала несколько раз попросило его снять футболку с оскорблениями в адрес российского лидера, однако он отказался принимать участие в эфире в другой одежде и настаивал на том, чтобы быть именно в этой футболке.

«Результат? Включение отменили», — добавил Гончаренко.

Как передавало ИА Регнум, в октябре Гончаренко призвал к нанесению ударов по Москве во время выступления на очередном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Позже Следственный комитет РФ пообещал дать правовую оценку высказываниям.

Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, 19 декабря заявил, что оскорбления иностранных лидеров в его адрес звучат от бессилия. По его словам, у России достаточно силы, чтобы доносить свою точку зрения чётко и ясно, не прибегая к оскорблениям.