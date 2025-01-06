Москва, 7 января, 2025, 02:41 — ИА Регнум. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по просьбе президента РФ Владимира Путина освятил нательные кресты и иконы для участников специальной военной операции. Об этом 7 января сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

По словам представителя Кремля, глава государства приехал в храм Христа Спасителя, лично поздравил настоятеля РПЦ и попросил его освятить нательные кресты и иконы для участников спецоперации. Как отметил Путин, он передаст крестики и иконки командующим группировками войск ВС РФ.

«Думаю, что нашим товарищам будет почётно получить эти символы веры, освящённые Патриархом Московским и всея Руси в ходе праздничного богослужения в рождественскую ночь», — привёл Песков слова российского президента.

Помимо этого, добавил пресс-секретарь главы государства, Путин попросил патриарха, чтобы на цепочках к крестам были выгравированы инициалы президента.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ночь на 7 января приехал в храм Христа Спасителя и лично поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым. Перед этим российский лидер принял участие в рождественской службе в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Там глава государства во время службы поставил свечи, перекрестился, после чего вернулся в окружение других верующих.

Ранее Путин поздравил православных и всех отмечающих Рождество россиян.

7 января прошлого года Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории резиденции в Ново-Огарёве. На службе вместе с президентом присутствовали семьи военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.