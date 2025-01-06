Вашингтон, 7 января, 2025, 02:25 — ИА Регнум. Первая смерть пациента от птичьего гриппа типа H5N1 зафиксирована в штате Луизиана на территории Соединённых Штатов. Об этом 6 января сообщил местный департамент здравоохранения.

Almrsal.com Птичий грипп

«Департамент здравоохранения штата Луизиана сообщает, что пациент, который был госпитализирован с первым случаем заболевания человека высокопатогенным птичьим гриппом или H5N1 в Луизиане и США, скончался. Пациент был старше 65 лет и, как сообщалось, имел сопутствующие заболевания», — уточняется на сайте ведомства.

Отмечается, что пациент заразился H5N1 после контакта со стаей, в которой были дикие и домашние птицы. Других случаев H5N1 у человека в Луизиане не выявлено, доказательств передачи вируса от человека к человеку нет. Риск для здоровья населения остаётся низким, люди, работающие с птицей, подвергаются более высокому риску заражения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Камчатке в Елизовском районе в посёлке Пионерский на одной из крупнейших птицефабрик региона произошла вспышка птичьего гриппа. Власти Камчатки установят зону очага и угрожающей зоны в радиусе 5 км. Жителей попросили сообщать об обнаружении тел птиц в ветеринарную службу.

В июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2), который был выявлен в Мексике. Речь идёт о первом лабораторно подтверждённом случае заражения человека во всём мире.