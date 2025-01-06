Пхеньян, 7 января, 2025, 02:05 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын заявил, что новая гиперзвуковая ракета, разработанная Пхеньяном, может преодолеть любую систему противоракетной обороны (ПРО) в мире. Слова северокорейского лидера приводит Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум Ким Чен Ын

«Боеспособность системы нашей новейшей гиперзвуковой ракеты средней дальности не может быть игнорируема никем в мире, она способна нанести сильный военный урон противнику, эффективно преодолев любую плотную систему ПРО», — приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

Согласно данным ЦТАК, скорость новой ракеты в 12 раз превысила скорость звука и вышла на высоту в 99,8 км. По словам Ким Чен Ына, новая ракета разрабатывалась КНДР из соображений самообороны, а не в наступательных целях.

Как передавало ИА Регнум, ранее ЦТАК сообщило, что КНДР осуществила запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. Отмечается, что за пуском наблюдал Ким Чен Ын в формате видеосвязи.

Днём ранее сообщалось, что КНДР впервые в 2025 году запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Объединённое командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ) тогда предположило, что речь может идти о гиперзвуковой ракете.