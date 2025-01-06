Москва, 7 января, 2025, 01:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ночь на 7 января приехал в храм Христа Спасителя и лично поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым.

Иван Шилов ИА Регнум

По прибытии в храм Путин встретился с предстоятелем РПЦ и провёл с ним беседу тет-а-тет.

Перед этим российский лидер принял участие в рождественской службе в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Там глава государства во время службы поставил свечи, перекрестился, после чего вернулся в окружение других верующих.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин поздравил православных и всех отмечающих Рождество россиян.

Глава государства отметил, что Рождество дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. Российский лидер также подчеркнул, что Русская православная церковь, а также другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в единении российского народа, в сбережении исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия страны.

В свою очередь патриарх Кирилл призвал верующих не терять надежду и помнить, что добро всегда побеждает, потому что оно от Бога. Вместе с этим патриарх подчеркнул, что человек должен почувствовать, какое место занимает добро в его собственной жизни. Кроме этого, глава РПЦ призвал верующих идти по жизненному пути «с твёрдой верой и непоколебимой надеждой на помощь свыше, радуясь каждому новому дню и новой возможности творить добрые дела, любя ближних и благодаря Бога всегда и за всё».