Москва, 7 января, 2025, 01:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ночь на 7 января принял участие в рождественской службе в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства во время службы поставил свечи, перекрестился, после чего вернулся в окружение других верующих.

После завершения службы Путин отправился в Храм Христа Спасителя и лично поздравил патриарха Кирилла с Рождеством.

Храм Георгия Победоносца был заложен патриархом Алексием II на Поклонной горе 9 декабря 1993 года в память о Победе в Великой Отечественной войне. В храме хранится частица мощей великомученика Георгия Победоносца.

Как передавало ИА Регнум, 7 января прошлого года Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории резиденции в Ново-Огарёве. На службе вместе с президентом присутствовали семьи военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.

В 2022 году российский лидер встречал Рождество в этом же храме, возведённом в 1765 году. В дальнейшем церковь перестраивали. В 1932 году её закрыли и приспособили под жилое помещение, убрав верхний купол и колокольни. После реставрации храма в 2004 году он стал домовой церковью резиденции президента.