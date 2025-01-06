Москва, 7 января, 2025, 00:58 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл поздравил православных россиян с Рождеством Христовым и призвал их не терять надежду, помня, что добро всегда побеждает, потому что оно от Бога. Слова предстоятеля Русской Православной Церкви (РПЦ) прозвучали в ночь на 7 января во время праздничной Рождественской службой в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«На что мы должны надеяться? Иногда нам кажется, что зло сильнее добра. Но нужно помнить, что добро победить невозможно, потому что добро от Бога», — добавил предстоятель РПЦ.

Вместе с этим патриарх подчеркнул, что человек должен почувствовать, какое место занимает добро в его собственной жизни.

«Добро там, где мы больше отдаем, чем принимаем. Всегда есть что-то, чем можно поделиться — своим временем, заботой, уважением, материальными средствами, если есть такая возможность», — добавил патриарх Кирилл.

Кроме этого, глава РПЦ призвал верующих идти по жизненному пути «с твёрдой верой и непоколебимой надеждой на помощь свыше, радуясь каждому новому дню и новой возможности творить добрые дела, любя ближних и благодаря Бога всегда и за всё».

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 января православных и всех отмечающих Рождество россиян поздравил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Рождество дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. Российский лидер также подчеркнул, что Русская православная церковь, а также другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в единении российского народа, в сбережении исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия страны. Помимо этого, добавил Путин, религиозные организации вносят значимый вклад в укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании.

В ночь на 7 января Путин посетил рождественское богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.