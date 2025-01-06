Патриарх Кирилл призвал россиян помнить, что добро непобедимо
Москва, 7 января, 2025, 00:58 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл поздравил православных россиян с Рождеством Христовым и призвал их не терять надежду, помня, что добро всегда побеждает, потому что оно от Бога. Слова предстоятеля Русской Православной Церкви (РПЦ) прозвучали в ночь на 7 января во время праздничной Рождественской службой в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
«На что мы должны надеяться? Иногда нам кажется, что зло сильнее добра. Но нужно помнить, что добро победить невозможно, потому что добро от Бога», — добавил предстоятель РПЦ.
Вместе с этим патриарх подчеркнул, что человек должен почувствовать, какое место занимает добро в его собственной жизни.
«Добро там, где мы больше отдаем, чем принимаем. Всегда есть что-то, чем можно поделиться — своим временем, заботой, уважением, материальными средствами, если есть такая возможность», — добавил патриарх Кирилл.
Кроме этого, глава РПЦ призвал верующих идти по жизненному пути «с твёрдой верой и непоколебимой надеждой на помощь свыше, радуясь каждому новому дню и новой возможности творить добрые дела, любя ближних и благодаря Бога всегда и за всё».
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 января православных и всех отмечающих Рождество россиян поздравил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Рождество дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. Российский лидер также подчеркнул, что Русская православная церковь, а также другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в единении российского народа, в сбережении исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия страны. Помимо этого, добавил Путин, религиозные организации вносят значимый вклад в укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании.
В ночь на 7 января Путин посетил рождественское богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.