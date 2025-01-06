Москва, 7 января, 2025, 00:13 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством Христовым православных христиан и всех жителей России, отмечающих этот праздник. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Putin.kremlin.ru

«Поздравляю Вас с Рождеством Христовым. Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всём мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что Русская православная церковь, а также другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в единении российского народа, в сбережении исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия страны.

Помимо этого, подчеркнул Путин, религиозные организации вносят значимый вклад в укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании.

«Эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания. Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — заключил президент.

В ночь на 7 января Путин посетил рождественское богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

Как передавало ИА Регнум, 7 января прошлого года Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории резиденции в Ново-Огарёве. На службе вместе с президентом присутствовали семьи военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.

В 2022 году российский лидер встречал Рождество в этом же храме, возведённом в 1765 году. В дальнейшем церковь перестраивали. В 1932 году её закрыли и приспособили под жилое помещение, убрав верхний купол и колокольни. После реставрации храма в 2004 году он стал домовой церковью резиденции президента.