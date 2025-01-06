Петрозаводск, 7 января, 2025, 00:10 — ИА Регнум. В Петрозаводске в результате взрыва газа в пятиэтажке число пострадавших возросло до четырёх. Об этом вечером 6 января сообщили в МЧС России.

Telegram-канал МЧС России

«В Петрозаводске в квартире пятиэтажки обрушилась межкомнатная стена из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Сотрудники МЧС извлекли двоих человек из-под завалов. В настоящее время на месте работают 44 специалиста и девять единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, глава минздрава Республики Карелии Михаил Охлопков ранее сообщил, что ЧП произошло на улице Луначарского, 19, в 22:20 (совпадает с мск).

В этот же день ранее два человека пострадали в результате взрыва баллона с газом в одном из павильонов на рынке «Славянский мир» в Москве. По предварительной информации, взрыв прогремел на кухне, когда там готовили еду.