Вашингтон, 6 января, 2025, 23:55 — ИА Регнум. США временно разрешили проводить с новыми властями Сирии некоторые финансовые операции, а также транзакции связанные с энергоресурсами внутри республики. Об этом свидетельствует обнародованная 6 января лицензия минфина США.

Global Look Press/Juma Mohammad/Keystone Press Agency

«Сегодня управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов выдало Сирийскую генеральную лицензию (GL) 24 для расширения разрешений на деятельность и транзакции в Сирии после 8 декабря 2024 года. Это действие подчёркивает приверженность Соединённых Штатов обеспечению того, чтобы санкции США не препятствовали деятельности по удовлетворению основных человеческих потребностей, включая предоставление государственных услуг или гуманитарной помощи. Это разрешение выдано на шесть месяцев, поскольку правительство США продолжает следить за развитием ситуации на месте», — говорится в документе, опубликованном на сайте минфина США.

Так, американское ведомство сняло запрет на сделки с структурами новых сирийских властей, которые были заключены после 8 декабря 2024 года. Вместе с этим санкции были временно сняты в отношении операций по поставкам нефти, газа и электроэнергетики внутри Сирии. Кроме того, минфин США разрешил проводить операции через центробанк республики.

Отмечается, что действие лицензии заканчивается 7 июля 2025 года. При этом США сохраняют запрет на операции, которые проводятся «в интересах властей Ирана и России», включая те сделки, затрагивающие поставки товаров, технологий, услуг из этих двух стран. В это же время введённые ранее ограничения против импорта нефти из Сирии в США сохраняются, следует из лицензии.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что высокий уровень инфляции, западные санкции и потеря контроля над нефтяными месторождениями мешают новым властям Сирии в восстановлении экономики стран.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что бывший президент Сирии Башар Асад не смог справиться с социальными проблемами в стране в том числе из-за деструктивных действий США, которые оккупировали богатый ресурсами северо-восток Сирии. Министр подчеркнул, что именно удушение экономики Сирии способствовало социальному напряжению в стране, а Дамаску приходилось прибегнуть к непопулярным мерам, включая снижение субсидий на социально значимые товары и услуги.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал президент Владимир Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».