Вашингтон, 6 января, 2025, 23:41 — ИА Регнум. Сын избранного президента США Дональд Трамп — младший выехал в Гренландию. Об этом 6 января сообщает Danmarks radio со ссылкой на заместителя главы департамента иностранных дел острова Минингуака Клейста.

EPA/ERIK S. LESSER/TASS

Визит Трампа-младшего неофициальный, встреч с членами правительства острова не планируется.

При этом общественный телерадиоканал Гренландии KNR уточняет, что Трамп-младший намерен встретиться с главой правительственной социал-демократической партии «Сиумут» Эриком Йенсеном, который отправил сыну Трампа приглашение посетить остров.

Визит Трампа-младшего происходит на фоне политических дебатов об отношениях Дании и Гренландии, которые начались после новогодней речи премьер-министра острова Муте Эгеде. В ней Эгеде заявил о желании добиться свободы принятия решений и независимости Гренландии от Королевства Дания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 23 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил об «абсолютной необходимости» получить в своё владение остров Гренландия, входящий в состав Дании. В тот же день Эгеде сообщил, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться. Премьер также добавил, что Дания не должна проиграть свою долгую борьбу за свободу.