Петрозаводск, 6 января, 2025, 23:15 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Петрозаводске. Об этом вечером 6 января сообщил глава минздрава Республики Карелии Михаил Охлопков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Петрозаводске, на улице Луначарского, 19, в 22:20 произошло происшествие. Спасатели вытащили троих человек», — написал Охлопков в Telegram-канале.

Глава ведомства уточнил, что на месте работают три бригады скорой помощи и экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ранее два человека пострадали в результате взрыва баллона с газом в одном из павильонов на рынке «Славянский мир» в Москве. По предварительной информации, взрыв прогремел на кухне, когда там готовили еду.

10 декабря в результате взрыва газа в одном из многоквартирных пятиэтажных домов в Махачкале пострадали два человека. Тогда из здания эвакуировали 40 человек.