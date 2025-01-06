Белгород, 6 января, 2025, 22:55 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей. В результате атаки пострадавших нет, сообщил вечером 6 января губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей. Предварительно, пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram-канале.

По данным главы региона, в результате атаки украинских военных в районе села Таврово в двух домах выбиты стёкла, повреждены фасады зданий, кровли и заборы. Помимо этого, осколками был посечён легковой автомобиль.

Он добавил, что оперативные службы работают на месте атаки ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, перед этим Министерство обороны докладывало, что силы ПВО днём 6 января уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями.

Также Гладков сообщал, что мирный житель получил ранение в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю.

Вечером 5 января российские силы ПВО уничтожили девять украинских дронов в Белгородской области. Ещё два беспилотника были сбиты над Курской областью.