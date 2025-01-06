Петрозаводск, 6 января, 2025, 22:24 — ИА Регнум. В Прионежском районе Республики Карелия шесть снегоходов провалились под лёд озера. Об этом вечером 6 января сообщил оперативный штаб республики.

«Сегодня в Прионежском районе вблизи турбазы «Авиаретро» на лёд Кончезера выехали снегоходы. Шесть провалились под лёд. Все спасены. Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе. Все живы и здоровы, травм и погибших — нет», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что на место прибыли сотрудники МЧС, МВД и медработники для оказания помощи. В оперштабе уточнили, что на к работе привлечены 11 специалистов и три единицы техники МЧС.

Как передавало ИА Регнум, 5 января туристический автобус перевернулся на трассе Ляскеля ― Питкяранта в Карелии около 11 утра по московскому времени. Вблизи деревни Керисюрья водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии помощь медиков потребовалась 15 пострадавшим. По данным МВД, в автобусе находились два водителя и 42 пассажира. Среди них были жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа. В списке пострадавших присутствуют четверо детей 2016 и 2017 годов рождения. В основном люди получили переломы конечностей и травмы грудной клетки.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).