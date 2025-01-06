Сана, 6 января, 2025, 22:16 — ИА Регнум. Повстанцы из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) атаковали беспилотниками и ракетами американский авианосец USS Harry Truman в Красном море. С таким утверждением 6 января выступил представитель йеменского движения Яхья Сариа.

U. S. Navy photo by Photographer’s Mate 2nd Class John L. Beeman авианосец USS Harry Truman

«Операция, проведенная с использованием двух крылатых ракет и четырёх беспилотников, сорвала подготовку Соединённых Штатов к нанесению крупномасштабного авиаудара по Йемену»., — приводит телеканал Al Masirah слова представителя движения.

Помимо этого, по словам Яхьи Сариа, позже вечером хуситами были проведены ещё две операции по нанесению ударов с использованием беспилотников по военному объекту в израильском портовом городе Яффе, а также по «жизненно важному израильскому объекту» в Ашкелоне. Он добавил, что БПЛА успешно достигли своих целей.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Сариа заявил, что хуситы совершили ракетную атаку на электростанцию «Орот Рабин» возле города Хайфы на севере Израиля. Военный представитель движения уточнил, что этот удар был нанесён в поддержку сектора Газа. Кроме того, он добавил, что военные возможности хуситов «постоянно развиваются».

3 января движение «Ансар Алла» также информировало о нанесении ракетного удара по электростанции. Атаке подвергся объект восточнее израильского города Тель-Авива. Помимо этого, хуситы заявили о применении беспилотников для удара по «военной цели», которая находилась в указанном населённом пункте.

1 января движение «Ансар Алла» распространило информацию об уничтожении над территорией Йемена дрона MQ-9 Reaper американского производства. По словам Яхьи Сарии, беспилотник находился в воздушном пространстве провинции Мариб.