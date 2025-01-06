Вашингтон, 6 января, 2025, 21:29 — ИА Регнум. Члены трёх крупнейших партий Великобритании призывали союзников избранного президента США Дональда Трампа пересмотреть отношения с бизнесменом Илоном Маском. Об этом 6 января сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

AP/TASS/Brandon Bell

«Высокопоставленные политики из трёх крупнейших партий Великобритании в частном порядке призывали союзников Трампа пересмотреть его отношения с Маском после того, как миллиардер и глава компании Tesla сделал ряд всё более провокационных высказываний о британской политике», — пишет агентство.

По данным источников, некоторые политики из правящей британской партии лейбористов, а также оппозиционной партии консерваторов и партии Reform UK заявили союзникам Трампа, что высказывания Маска вредят репутации избранного президента США даже среди его сторонников в Лондоне.

Один из источников заявил, что союзники Трампа аналогично выражали беспокойство активной критикой британской политики со стороны Маска. По мнению одного из британских политиков, близкого к команде Трампа, Маск «превысил свои полномочия» и теперь представляет опасность для будущего американского лидера.

Как передавало ИА Регнум, 6 января Маск заявил, что США должны освободить Великобританию от тиранического правления властей страны. К своему сообщению он прикрепил соответствующий опрос, в котором приняли участие 210 тыс. пользователей и 69% из них согласились с его позицией по этому вопросу.

3 января Маск призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера подать в отставку. Бизнесмен также назвал главу британского правительства, с 2008 по 2013 год руководившего Королевской прокурорской службой, возможным соучастником изнасилований девушек выходцами из Пакистана в период с 1980-х по 2010-е годы.

Также Маск призвал короля Великобритании Карла III распустить парламент и назначить всеобщие выборы. 1 января он назвал правую политическую партию Reform UK последней надеждой Британии, призвав жителей страны отдавать голоса за эту политическую силу.