Симферополь, 6 января, 2025, 20:52 — ИА Регнум. Два новых выброса мазута зафиксировали на побережье Крыма. Об этом 6 января сообщила министр экологии и природных ресурсов региона Ольга Шевцова.

«В городском округе Судак в районе мыса Меганом выявлен один факт наличия нефтепродуктов. Незначительное загрязнение каменистой местности протяженностью 0,05 км. Также выявлен факт загрязнения в Ленинском районе в селе Яковенково», — написала она в Telegram-канале.

Шевцова уточнила, что в Яковенково загрязнено 3 км береговой линии Опукского заповедника, из них 1,5 км уже очищено. Работы по уборке побережья продолжат 7 января.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря на побережье Крымского полуострова было собрано более 226 тонн песка и грунта, загрязнённых мазутом после крушения танкеров.

Танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов.