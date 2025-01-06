Казань, 6 января, 2025, 20:34 — ИА Регнум. У нападающего казанского «Ак Барса» Никиты Дыняка на лёд выпал мобильный телефон во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда».

Этот момент попал в трансляцию матча. Обнаружив на льду смартфон, судьи остановили игру. Рефери подъехал к скамейке «Ак Барса», где Дыняк признался, что это его телефон. Хоккеист забрал аппарат и избежал санкций.

Встреча «Ак Барса» и «Авангарда» прошла 6 января в Казани и завершилась со счетом 3:1 в пользу омской команды. Дыняк не отметился результативными действиями, но при этом подрался с канадским форвардом Майклом Маклаудом после их столкновения в конце первого периода.

Как ранее сообщало ИА Регнум, нижегородское «Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла 6 января в Минске и завершилась со счётом 4:2. Таким образом, «Динамо» прервало серию из четырёх побед подряд, команда набрала 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 44 очками идёт восьмым.

5 января ярославский «Локомотив» дома обыграл московский ЦСКА со счётом 4:1 в матче КХЛ. Для «армейцев» это поражение стало уже вторым после 11-матчевой победной серии, которая прервалась 3 января проигрышем 3:6 петербургскому СКА.