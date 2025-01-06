Энергодар, Запорожская область, 6 января, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Россия призывает мировое сообщество осудить непрекращающиеся атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на объекты ядерно-энергетической инфраструктуры на российской территории. Об этом 6 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Очевидно, что, неся одно поражение за другим и стремительно теряя опору под ногами, киевская преступная клика продолжит чинить произвол, если не получит должный решительный отпор на мировом уровне», — приводится комментарий спикера МИД на сайте ведомства.

По её словам, невозможно оправдать и простить киевскому режиму действия, совершённые вопреки нормам международного права и ядерной безопасности. Государства, заботящиеся об этой самой безопасности, должны указать украинским властям на неприемлемый курс. Захарова также выразила надежду, что западные партнёры главы киевского режима Владимира Зеленского призовут его к порядку хотя бы из чувства самосохранения.

Спикер МИД также призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объективно оценить атаку, совершённую украинской армией 5 января на Запорожскую АЭС в момент, когда там были его сотрудники. Организации пора назвать вещи своими именами и указать украинской стороне на недопустимость атак по ЗАЭС, равно как и по другим российским атомным электростанциям, заключила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января украинский беспилотник атаковал тренажёрный центр Запорожской АЭС. Удар пришёлся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра, где находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала. По данным Минобороны РФ, атака на станцию и город-спутник Энергодар велась с помощью восьми дронов. Все были сбиты средствами противовоздушной обороны. При падении один из них взорвался и загорелся на крыше учебно-тренировочного центра.

10 декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что дрон атаковал один из автомобилей, на котором эксперты агентства ехали к Запорожской АЭС, в результате нападения никто не погиб. Он решительным образом осудил произошедшее, назвав недопустимыми атаки на атомные электростанции и ещё более неприемлемыми удары по специалистам, обеспечивающим безопасность ядерных объектов.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв ранее отмечал, что безрассудное поведение киевского режима в отношении Курской и Запорожской АЭС представляет угрозу не только для российской атомной энергетики, но и для всего мира.