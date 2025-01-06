Киев, 6 января, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Курс доллара по отношению к гривне поднялся на новый исторический максимум. Об этом в понедельник, 6 января, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте нацбанка Украина (НБУ).

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Официальный курс установился на уровне ₴42,088 за доллар на 6 января, а на 7 января — уже ₴42,195.

В октябре 2023 года в украинском центральном банке отменили фиксированный курс гривны к доллару и страна перешла в режим управляемой гибкости курса. До этого момента он находился на уровне ₴36,56 за доллар.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября Верховная рада приняла законопроект об увеличении государственного бюджета с добавлением 500 млрд гривен на финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ), которых не хватало, так как год назад авторы госбюджета надеялись на окончание боевых действий летом 2024 года. Для увеличения бюджета депутаты Рады сначала проголосовали за увеличение налогов.

Руководитель херсонского отделения дискуссионного клуба «Эльбрус — Новороссия» Алексей Лаврентьев в сентябре также заявлял, что Международный валютный фонд под видом финансовой помощи продолжает разрушать экономику Украины и закабалять её жителей.