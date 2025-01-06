Лондон, 6 января, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ложью заявления американского миллиардера Илона Маска о причастности политика к массовым изнасилованиям девочек на севере Англии.

Global Look Press/Tejas Sandhu/Keystone Press Agency

Ранее предприниматель из США призвал отправить британского премьера в отставку из-за якобы его бездействия на посту главы прокурорской службы в 2008–2013 годах.

«Тех, кто как можно сильнее распространяет ложь и дезинформацию, не интересуют жертвы. Они заинтересованы в самих себе», — заявил Стармер на пресс-конференции после посещения госпиталя в графстве Суррей, транслируемой телеканалом Sky News.

Он добавил, что не намерен участвовать в лживых дебатах.

В Великобритании в последнее время разрастается скандал вокруг расследования массовых сексуальных преступлений, совершённых выходцами из Пакистана в отношении тысяч британских девочек в таких городах, как Олдем, Рочдейл, Телфорд и так далее. Они происходили во временном промежутке с 1980-х по 2010-е годы и лишь в 2012 году стали предаваться огласке.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря Ipsos опубликовал результаты опроса граждан Великобритании, согласно которым уровень удовлетворённости работой Стармера на посту премьер-министра среди граждан Соединённого Королевства стал самым низким среди всех британских премьеров за последние 40 лет.

В начале лидер правоконсервативной партии Reform UK Найджел Фарадж призвал тщательно расследовать роль Стармера в сокрытии массовых сексуальных преступлений. Он сфокусировал внимание на том факте, что нынешний премьер руководил Королевской прокурорской службой в период, когда сексуальные преступления в городах в зоне его ответственности замалчивались.