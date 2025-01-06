Донецк, 6 января, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Штурмовик-стрелок группировки войск «Центр» Александр Лопатов рассказал, как молитва и вера помогли ему выжить на поле боя несмотря на ранения и постоянные обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он поделился своей историей в понедельник, 6 января.

Александр Полегенько/ТАСС

Он сообщил, что во время штурма попал под миномётный огонь, получил осколочное ранение в ногу и укрылся в яме, накрывшись ветками. Лопатов отметил, что шансы выйти из-под обстрела в такой ситуации были минимальными.

«Такая была позиция. И я молился.… просто молился, и молился, и Бог помог мне выбраться оттуда. Я набрался сил, набрался смелости и начал делать какие-то действия», — рассказал штурмовик в беседе с «РИА Новости».

Боец самостоятельно остановил кровотечение, проинформировал командование по рации и выдвинулся к российским позициям. Со слов штурмовика, автомат он использовал вместо палки, чтобы быстрее передвигаться с ранением, а бронежилет, каску и другую амуницию оставил в укрытии.

«Бог мне помог. Я остался жив. Сейчас стою на обеих ногах и, в принципе, в целом я здоров», — поделился подробностями своего состояния Лопатов.

Отмечается, что солдат также поздравил россиян с наступающим Рождеством Христовым, выразил уверенность в победе России и пожелал бойцам скорее вернуться домой целыми и невредимыми.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря боец ВС РФ рассказал о подвиге сослуживца с позывным Кучер, который с перебитой рукой 12 дней в одиночку удерживал опорный пункт под Курахово в Донецкой Народной Республике. Российский солдат потерял много крови, а раны начали воспаляться. Однако после того, как был отдан приказ отойти, он смог пробраться по простреливаемой дороге, по которой с трудом пробираются здоровые.

6 октября стало известно о том, что боец с позывным Слива захватил в плен пятерых украинских военных, забежав во вражеский блиндаж с одним штык-ножом. Отмечается, что после удара FPV-дрона он остался без пулемёта, а в ближайший украинский блиндаж его товарищи бросили несколько гранат. Пока украинские военные не опомнились после взрывов, он бросился к ним и отобрал оружие. По его словам, когда сдавшиеся в плен поняли, что их захватил один военный, они очень удивились.