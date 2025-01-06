Бразилиа, 6 января, 2025, 19:10 — ИА Регнум. Правительство Бразилии, которой с 1 января перешло председательство в межгосударственном объединении БРИКС, сообщило о вступлении Индонезии в качестве полноправного члена.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В рамках временного председательства Бразилии в БРИКС, которое началось 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника», — говорится в сообщении на сайте МИД Бразилии.

Отмечается, что кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года в рамках процесса расширения состава полноправных членов. При этом в связи с проведением президентских выборов в 2024 году Индонезия официально сообщила о своей заинтересованности в присоединении к БРИКС только после формирования нового правительства.

В бразильском МИД добавили, что страны БРИКС на основе консенсуса одобрили вступление Индонезии в соответствии с согласованными в Йоханнесбурге руководящими принципами, критериями и процедурами расширения.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря МИД РФ сообщил, что с 1 января 2025 года девять стран-партнёров присоединятся к БРИКС — это Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан. При этом приглашения войти в категорию партнёров были направлены ещё четырем странам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подводя итоги октябрьского саммита БРИКС в Казани, заявил, что одним из наиболее важных решений мероприятия стало введение статуса партнёров объединения. По его словам, сейчас наблюдается стремительный рост авторитета организации, с которой желают работать всё больше стран.