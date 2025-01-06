Баку, 6 января, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что трагедии с пассажирским самолётом авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшим крушение вблизи казахстанского Актау, можно было бы избежать.

Global Look Press/Azamat Sarsenbayev/XinHua

«Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над городом Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами Российской Федерации, этой трагедии можно было бы избежать», — приводится заявление главы государства, сделанное в понедельник, 6 января, на встрече с родственниками погибшего в авиакатастрофе экипажа воздушного суда и выжившими бортпроводниками, в материале агентства Report.

По словам Алиева, ограничения на приём и вылет рейсов в аэропорту Грозного, введённые из-за атаки украинских беспилотников на город, были объявлены уже после инцидента.

Кроме того, на той же встрече азербайджанский лидер потребовал наказать виновных в крушении авиалайнера Embraer 190. Он также отметил, что в настоящее время идёт процесс расшифровки чёрных ящиков, по итогам которого станут известны предварительные результаты расследования. На основании этих данных будут установлены причины трагедии.

28 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Алиевым. Он принёс азербайджанскому коллеге извинения в связи с тем, что катастрофа произошла в воздушном пространстве РФ.