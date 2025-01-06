Мелитополь, 6 января, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) сорвали эвакуацию людей из села Малая Токмачка на ореховском направлении в Запорожской области, фактически взяв их в заложники. Об этом 6 января заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

РИА Новости/Станислав Красильников

«В Малой Токмачке остаётся 10 мирных жителей. Командование нашей 58-й армии направило к гарнизону ВСУ, который остаётся в селе, дрон с громкоговорителем с призывом выпустить людей, но украинские боевики сбили дрон и продолжают удерживать население в заложниках», — приводит его слова «РИА Новости».

Рогов отметил, российские войска были готовы предоставить безопасный гуманитарный коридор для вывода населения в сторону села Белогорье.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января представители подпольной организации «Дозор» рассказали, что украинские военные в ходе отступления из прифронтовых зон закидывают гранатами подвалы с мирными жителями и расстреливают людей, а также проводят насильственную эвакуацию населения.

В июле глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заметил, что ВСУ пытаются не допустить эвакуации населения прифронтовых населённых пунктов ДНР вглубь России. Он уточнил, что украинские военные расстреливают таких жителей.

В октябре жительницы города Украинска в ДНР рассказали, что украинской военные, отступая из этого населённого пункта, расстреливали мирных жителей и домашних животных. Одна из женщин заявила, что ВСУ не считали горожан за людей. Она добавила, что ещё задолго до того, как в Украинск начали заходить российские войска, украинские военные стреляли по жилым домам из танков и миномётов.