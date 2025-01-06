ДНР, 6 января, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) после освобождения российской армией Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) лишились возможности вести обстрелы самого Донецка из артиллерийского орудия. Об этом в понедельник, 6 января, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Telegram/Zelenskiy / Official

«Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка — столицы ДНР», — указано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что после установления контроля над городом российские силы вышли на оперативный простор, что в перспективе позволит ВС РФ нарастить темпы освобождения ДНР.

В ходе боёв за Курахово украинская армия суммарно потеряла более 12 тыс. человек и около 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники.

Кроме того, как ранее в этот же день сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, освобождение Курахово оставило ВСУ без самого важного логистического узла на южнодонецком направлении, через который украинские силы снабжали свои гарнизоны на территории республики и на некоторых участках временно оккупированной части Запорожской области.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 5-й и 110-й мотострелковых бригад с освобождением Курахово. Он поблагодарил военнослужащих 5-й и 110-й бригад за верность воинскому долгу, Отечеству и присяге. Смелые и решительные действия бойцов позволяют успешно отбрасывать ВСУ и вносят огромный вклад в общее продвижение Южной группировки войск, добавил глава Минобороны.