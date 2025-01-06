Москва, 6 января, 2025, 18:49 — ИА Регнум. Возможный запрет водителям держать что-либо в руках во время движения — правильный, сообщил в понедельник, 6 января, автоэксперт Пётр Баканов в беседе с ИА Регнум. По словам специалиста, отвлекаясь на какие-либо действия, не связанные с управлением транспортным средством, водитель не сможет своевременно отреагировать на изменение дорожной ситуации.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ранее в этот же день в некоторых СМИ появились сообщения о том, что водителей в скором времени начнут штрафовать за то, что они держат в руках лишние предметы параллельно с управлением автомобилем, в том числе это может быть, к примеру, кофе или шаурма. Так, Telegram-канал Mash рассказал, что из-за поправок к пункту 2.7 ПДД камеры будут фиксировать объекты и предметы в руках водителей — руки должны быть полностью свободны. Пока правилами запрещено только пользоваться телефонами.

«Нужно понимать, что если мы исходим из концепции того, что у нас водитель несёт весь груз ответственности за управление, и пока у нас нет систем, полноценно замещающих этот процесс, то, соответственно, управление автомобилем требует рук», — заявил автоэксперт.

По его словам, человек — существо несовершенное, поэтому, управляя автомобилем одной рукой, a второй отвлекаясь на какое-либо ещё действие, водитель лишает себя многих функциональных моментов за единицу времени. Баканов уточнил, что это те функции, которые осуществляются двумя руками.

«Это ещё и отвлечение эмоциональное, умственное. То есть на каком-то когнитивном уровне. Получается, что вы должны совершать две операции. Например, курить, говорить по телефону, есть — и управлять автомобилем. Причём делать это адекватно, своевременно реагировать на все сложности. Поэтому, в принципе, если мыслить, ну вот совсем строго, то, да, нельзя отпускать баранку ни на минуту», — объяснил специалист.

Автоэксперт обратил внимание, что для автомобилиста каждая секунда, каждая доля секунды — это метры автомобиля, пройдённые в пространстве. В связи с этим собеседник агентства задался вопросом: сможет ли человек хорошо управлять автомобилем, если у него в руке будет, к примеру, коктейль?

«Конечно же, нет. Вы не сможете нормально управлять автомобилем в экстренной ситуации. И тут нет разницы, телефон ли это, коктейль, сигарета или что-либо ещё. Потому что вы не кинете её куда-то в салоне и начнёте резко управлять. Поэтому исходя из этих соображений вообще запретить водителю держать что-либо в руках — правильно», — уверен Баканов.

С другой стороны, считает эксперт, жизнь вносит свои коррективы, в том числе в особенности систем управления в некоторых машинах. По его мнению, некоторые автопроизводители значительно усложняют банальные операции, так что водителю приходится отвлекаться от дороги и терять возможность адекватного реагирования на дорожную ситуацию.

«У кого-то кнопки, у кого-то сенсорные экраны. Порой чтобы разобраться в этом эргономическом бардаке, который устраивают многие автопроизводители, запихивая всё в мультимедийные системы. Для совершения банальных операций нужно сделать три клика, четыре свайпа или ещё что-то. На это тоже уходит куча времени. И опять же в этот момент водитель отвлекается от дороги. Исходя из этого тотальный запрет выглядит глупо. А если, к примеру, нужно что-то поправить, человек отвлекается. То есть это такой философский вопрос: где, кому и как запретить», — считает специалист.

Баканов отметил, что при этом на дорогах прекрасно работают камеры, которые записывают всё, что происходит внутри салона. Их разрешающая способность огромна. Автоэксперт сообщил, что большое количество штрафов за использование телефона во время движения уже выписаны в результате фотофиксации.

«Но на самом деле, как я думаю, всё будет просто. В тех местах, где установлены стационарные подобные камеры, будут штрафовать за всё, что водитель держит в руках и на что отвлекается, что различимо и не похоже на органы управления автомобилем», — заявил собеседник агентства.

Специалист дополнил, что если подобные изменения вступят в силу, то это потребует внесения поправок в федеральный закон правил дорожного движения.

«Безусловно, придётся менять какие-то трактовки, формулировки, в частности, что там запрещается держать. Возможно, будут внесены ещё какие-то пояснения. Но, безусловно, это такая фундаментальная вещь и, чтобы внести эти изменения, придётся изменять ряд законов», — подытожил Баканов.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января штрафы за нарушение правил дорожного движения были существенно повышены. В среднем плата за нарушения выросла в полтора раза. Так, если раньше за превышение скорости мог быть назначен штраф от 500 до 5000 рублей, то сейчас это значение составляет уже от 750 до 7500 рублей.

В Госдуме также намерены рассмотреть законопроект, предполагающий мгновенное оповещение водителя о нарушении Правил дорожного движения. По мнению авторов законодательной инициативы, для профилактики нарушения ПДД наряду с фотофиксацией водителей необходимо одновременно уведомить о проступке сигналом красного цвета.

1 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 тыс. рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предусмотрено лишение водителя прав на срок от одного до трёх месяцев.