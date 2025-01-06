Минск, 6 января, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 6 января в Минске и завершилась со счётом 4:2.

VK/ХК Торпедо

В составе «Торпедо» дубль оформил нападающий Максим Летунов, забросивший шайбы на 11-й и 43-й минутах. Также отличились Евгений Свечников (32) и Игорь Ларионов (60).

У «Динамо» точными бросками отметились форварды Вадим Шипачёв (35) и Егор Бориков (38).

Таким образом, «Динамо» прервало серию из четырёх побед подряд, команда набрала 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 44 очками идёт восьмым.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января ярославский «Локомотив» дома обыграл московский ЦСКА со счётом 4:1 в матче КХЛ. Для «армейцев» это поражение стало уже вторым после 11-матчевой победной серии, которая прервалась 3 января проигрышем 3:6 петербургскому СКА.

По итогам встречи «Локомотив» сохранил лидерство в КХЛ с 68 очками, а ЦСКА занимает вторую строчку в Западной конференции с 57 очками.