Париж, 6 января, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Французские фермеры заблокировали две трассы под Парижем из-за недовольства аграрной политикой страны. Об этом сообщил 6 января телеканал BFMTV.

Coordination Rurale

Телеканал сообщает о восьми тракторах, которые перекрыли дорогу N10 на уровне коммуны Ле-Перрэ-ан-Ивелин, в сторону границы с Испанией. Ассоциация «Сельская координация» также заявила о попытках замедлить движение на дороге RN4, ведущей к границе с Германией.

Отмечается, что недовольные политикой властей в сельскохозяйственной сфере фермеры хотят заблокировать дорогу к столице, по которой граждане вскоре будут массово возвращаться домой с рождественских каникул.

По данным издания, профсоюз требует прекращения постоянных изменений в стандартах и улучшение контроля за импортом.

«Они даже не понимают, в каком бедственном положении и смятении находятся фермеры в данный момент», — заявила вице-президент ассоциации «Сельская координация» Амели Ребьер.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря французский политик, лидер оппозиционного движения «Патриоты» Флориан Филиппо призывал Францию покинуть ЕС ради спасения своего сельского хозяйства. По его мнению, такой шаг необходимо сделать из-за планов Еврокомиссии ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и «Меркосур». Филиппо напомнил, что об этом решении в Брюсселе объявили в разгар протестов фермеров в Европе. Он призвал ликвидировать ЕС прежде, чем тот разрушит французскую экономику.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз отменил для неё ряд пошлин на сельхозпродукцию, после чего фермеры в странах ЕС начали протестовать, так как несут убытки из-за потока дешёвой украинской аграрной продукции. В апреле Словакия и Польша решили приостановить ввоз зерна с Украины, к ним также присоединилась Венгрия.

В июле Европейский союз восстановил импортные пошлины на украинские яйца и сахар на срок до 31 декабря 2024 года. В качестве причины для принятия таких мер называется превышение лимита импорта указанных продуктов.