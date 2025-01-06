Белгород, 6 января, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Жители шести сёл Волоконовского района в Белгородской области остались без света в результате атаки FPV-дрона украинских формирований. Об этом 6 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Волоконовский район также атакован FPV-дроном, вследствие чего повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются шесть населённых пунктов: сёла Борисовка, Новое и Коновалово, а также хутора Давыдкин, Плотовка и Плотвянка», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области уточнил, что из-за атак украинских беспилотников в селе Казинка Валуйского района получила повреждения кровля хозяйственной постройки, при детонации дрона ВСУ в селе Головчино Грайворонского округа в частном домовладении осколками посечены хозяйственная постройка и забор, а также в селе Дмитриевка Шебекинского округа из-за атаки дрона противника был повреждён инфраструктурный объект связи.

Гладков добавил, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 января мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника по движущемуся автомобилю в Белгородской области. По словам Гладкова, ему оказали медпомощь и позднее направили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ранее в этот же день дрон ВСУ сбросил взрывное устройство в селе Ржевка в Шебекинском округе. В результате этого были ранены два мирных жителя, которых с различными травмами доставили в городскую больницу Белгорода.