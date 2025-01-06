Минск, 6 января, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приносил никаких извинений главе киевского режима Владимиру Зеленскому в начале спецоперации в феврале 2022 года. Об этом 6 января заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Kremlin Pool/via Global Look Press

Зеленский 5 января в интервью американскому блогеру Лексу Фридману заявил, что в феврале 2022 года Лукашенко якобы оправдывался перед главой киевского режима из-за начала Россией спецоперации.

«Никаких извинений президент Белоруссии Зеленскому не приносил — по той простой причине, что извиняться нам не за что», — процитировал Эйсмонт РБК.

Пресс-секретарь президента Белоруссии подчеркнула, что Киев первым ввёл санкции против Минска. В этом Украина опередила США и другие страны Запада.

По словам Эйсмонт, разговор между Лукашенко и главой киевского режима состоялся «исключительно благодаря эмоциональной реакции» младшего сына президента Белоруссии Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского.

«Президент Лукашенко и тогда, и сейчас уверен в том, что данный конфликт во многом случился из-за проводимой политики Зеленского», — отметила Эйсмонт.

Вооружённого конфликта можно было избежать, если бы Зеленский «поменьше слушал своих западных кураторов и руководствовался интересами своего народа», подчеркнула пресс-секретарь белорусского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский дал трёхчасовое интервью Фридману, отказавшись говорить по-русски. При этом он несколько раз позволил себе ненормативную лексику, в том числе говоря об отказе Запада ввести санкции против России перед началом СВО.

В интервью глава киевского режима также утверждал, что Лукашенко в феврале 2022 года говорил с Зеленским по телефону. Глава Белоруссии якобы заявил Зеленскому, что никакого отношения к СВО не имеет, и извинялся перед ним за то, что с территории республики были запущены российские ракеты.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий назвал интервью, которое дал Зеленский, классикой политического саморазоблачения и агонией киевского режима в последней стадии.