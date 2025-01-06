Тегеран, 6 января, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном затронет вопросы обороны и безопасности. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи 6 января в ходе еженедельной пресс-конференции.

sipo/Ministry of Foreign Affairs Здание МИД Ирана

«Договор о сотрудничестве между Ираном и Россией имеет различные аспекты. Важной его составляющей являются торгово-экономические вопросы и вопросы сотрудничества в сферах энергетики, обороны и безопасности», — заявил дипломат.

Багаи также добавил, что за последние 20-30 лет обе стороны значительно увеличили объёмы сотрудничества, поэтому возникла необходимость обновить документ.

Как ранее передавало ИА Регнум, 18 декабря первый замминистра обороны Валерий Герасимов рассказал, что сотрудничество с Исламской республикой Иран носит стратегический характер, а также напомнил о предстоящем подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами.

В июле президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией, которую он назвал стратегическим союзником Ирана. 23 октября президент РФ Владимир Путин провёл встречу с иранским коллегой. Российский лидер отмечал, что РФ и Иран ведут активную совместную работу на международной арене и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки.

3 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Иран не собираются затягивать подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.