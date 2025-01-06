Грозный, 6 января, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором отряд спецназа «Ахмат» уничтожает украинский танк Т-64 в Курской области.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На суджанском направлении ребята мастерски вычислили вражеский танк Т-64, который, похоже, чувствовал себя вольготно в местном ландшафте. Один меткий удар — и грозная машина превращается в неподвижную груду металлолома», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он добавил, что таким образом бойцы спецназа «Ахмат» напомнили «укронатовцам», что им следует быть крайне осторожными даже на бронетехнике.

Как передавало ИА Регнум, 4 января Министерство обороны РФ опубликовало кадры поражения танка Вооружённых сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничье Курской области.

6 января Минобороны сообщило, что за сутки ВСУ потеряли в Курской области до 485 военных, включая 150 человек при попытке прорыва к хутору Бердин. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 49,5 тыс. военнослужащих.

Утром 5 января ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении хутора Бердин. Артиллерия и авиация группировки российских войск «Север» нанесли удары по наступающему противнику, уничтожив два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин.