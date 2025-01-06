Москва, 6 января, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» с помощью своего комплекса вооружений может во время атаки заменить собою целое мотострелковое отделение, в состав которого входят боевая машина пехоты (БМП-2М), стрелки, пулемётчик и гранатомётчики. Об этом 6 января сообщила пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Отмечается, что «Терминатор» является высокозащищенной техникой, опыт применения которой в зоне спецоперации показал, что БМПТ способна выдерживать множество попаданий вражеских средств поражения без вреда для экипажа и своих основных систем.

В пресс-службе напомнили, что «Терминатор» оснащается двумя автоматическими пушками калибра 30 мм, управляемыми ракетами, пулемётами и автоматическими гранатомётами, что даёт машине возможность наносить удары сразу по нескольким целям. При этом в зоне проведения спецоперации БМПТ показала высокую эффективность не только в прикрытии танков, но и как самостоятельная штурмовая боевая единица, способная уничтожать огневые точки и опорные пункты противника.

«В отдельных ситуациях БМПТ может заменить в атаке мотострелковое отделение, которое включает боевую машину пехоты БМП-2М, стрелков, пулемётчика и гранатомётчиков», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

В «Ростехе» добавили, что у БМПТ нет аналогов в странах Запада, как и у российской тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк».

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября 2024 года в Минобороны рассказали о подготовке экипажей «Терминатора» перед отправлением в бой — они проводят тренировки и совершенствуют свои навыки. Отмечалось, что экипажи БМПТ отрабатывают скоростное вождение и стрельбу прямой наводкой, а также слаживание с экипажами танковых подразделений.

В июле 2023 года командир экипажа «Терминатор» Южной группировки ВС России рассказал, что за одну ночь его машина выпустила по позициям украинских формирований под Авдеевкой 400 снарядов. Удары наносились с расстояния 4 км с применением осколочно-фугасных и бронебойно-трассирующих снарядов.

БМПТ «Терминатор» создана для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника. Она способна поражать на ходу и с места танки, боевые машины пехоты, долговременные и деревоземельные огневые точки, а также другие высокозащищённые цели.