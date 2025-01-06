Москва, 6 января, 2025, 16:40 — ИА Регнум. В 2025 году в Москве планируется запустить трамваи по проспекту Академика Сахарова. Они начнут курсировать между Комсомольской площадью и Чистопрудным бульваром. Об этом 6 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Владимир Федоренко/РИА Новости

«За счёт этого свяжем два отдельных трамвайных сегмента и создадим новые диаметральные маршруты через центр. На трамвае, например, можно будет добраться от Сокольников до Павелецкого вокзала без пересадок», — написал он в Telegram-канале.

Собянин отметил, что за прошлый год на трамваях было совершено больше 190 млн поездок, что почти на 20% выше показателей 2023-го. С начала 2024 года для плавности хода и снижения шума специалисты обновили свыше 15 км трамвайных путей.

В сентябре прошлого года заработала линия по улице Сергия Радонежского. По ней начал курсировать новый маршрут №2 от 3-й Владимирской улицы до Курского вокзала. Больше 700 тыс. жителей смогли выбрать новые комфортные варианты поездок по столице.

Также уже началось восстановление путей на Трифоновской улице — между улицей Образцова и Рижской площадью. В будущем планируется проложить и новый трамвайный участок на улице Гиляровского — от Трифоновской улицы до Рижской площади. Трамваи должны выйти на новые маршруты уже в этом году.

Продолжается обновление трамвайного парка, в ближайшие годы будут закуплены ещё 100 новых трамваев последнего поколения, произведённых в России, добавил столичный градоначальник.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин в конце октября назвал развитие сети трамвайных маршрутов одним из приоритетов столицы. По его словам, сейчас в Москве работают 35 трамвайных маршрутов. В следующем году должен открыться новый участок путей, который соединит площадь трёх вокзалов с действующими путями на Бульварном кольце.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов 17 ноября сообщил, что в Москве оборудовали уже 11 трамвайных платформ венского типа. В отличие от обычной приподнятой остановки, они расположены на проезжей части.