Вашингтон, 6 января, 2025, 16:28 — ИА Регнум. У президента РФ Владимира Путина есть ключевое преимущество в переговорах по Украине. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в интервью индийскому порталу Wion 5 января.

Администрация президента России

«Вот горькая правда: не имеет значения, если в переговорах будет участвовать [избранный президент США] Дональд Трамп или кто-либо другой, поскольку у Владимира Путина есть ключевое преимущество в этом процессе», — сообщил Дэвис.

Эксперт также отметил, что для России нет необходимости завершать конфликт мирными переговорами, поскольку страна может достичь урегулирования военным путём.

Как ранее передавало ИА Регнум, 2 января британский военный эксперт Ричард Кемп заявил, что киевский режим упустил возможность одержать победу над Россией в вооружённом конфликте два года назад из-за нерешительности западных союзников. Он также отметил, что Запад «устал от войны» и не пойдёт на существенное наращивание военной помощи.

Президент РФ 19 декабря 2024 года отмечал, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Украиной. Российский лидер также заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал Путин.