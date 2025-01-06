Владимир, 6 января, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Тренер спортшколы во Владимире Анастасия Савватеева-Субботина, являющаяся фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с детьми, пытается оказывать давление на свидетелей и противодействовать следствию. Об этом 6 января сообщил адвокат Владислав Луньков.

Иван Шилов ИА Регнум

Луньков ранее опубликовал ролик, в котором мать одной из воспитанниц спортшколы заявила, что её дочь после тренировки пришла домой с синяками на лице. Адвокат также представил аудиозапись, на которой Савватеева-Субботина оскорбляет девочку, используя ненормативную лексику, кричит на неё и угрожает.

«На сегодняшний день, насколько мне известно, преподавателя забрали на скорой в больницу. Это известный трюк, нас этим не удивишь», — заявил Луньков.

Он отметил, что лечь в больницу — способ уйти от ответственности. В этом случае человека нельзя уволить, в отношении него нельзя провести проверку, поскольку он «болеет». У тренера сейчас есть возможность собраться с мыслями, подключить какие-то связи.

«У нас есть информация, что начинается давление на родителей — она начинает обзванивать, противодействовать следствию. Из Следственного комитета следователи будут звонить — будем говорить, потому что очень много информации поступает. Пишут даже, что тренер в одну девочку ножницами кинула. Это нас шокировало!» — процитировало Лунькова «РИА Новости».

Как отметил юрист, есть люди, проживающие сейчас в других городах, которые готовы приехать во Владимир и дать показания о поведении тренера. Есть свидетели, утверждающие, что десять лет назад Савватеева-Субботина вела себя подобным образом.

Как сообщало ИА Регнум, после видео, выложенного в интернет Луньковым, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения тренера с воспитанниками школы по художественной гимнастике во Владимире.

На видео девочка рассказала, что тренер сильно ругалась, затем заломила ей руку, провезла лицом по полу, толкнула ребёнка в стену. В результате девочка ударилась виском, а на лице остались синяки.