Киев, 6 января, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обогатился за счёт пандемии коронавируса, правительственной программы «Большая стройка» и конфликта с Россией. Об этом 6 января заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

«Три масштабных проекта Зеленского привели его к его сказочному обогащению», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, пандемия принесла Зеленскому и его окружению от 500 млн до 1 млрд долларов только на вакцинах и масках, проект «Большая стройка» — порядка 8 млрд долларов, а конфликт с Россией — около 50 млрд долларов.

«Это не считая обычных «откатов», с которых живут украинские власти испокон веков <…> Итого за пять лет около 100 (!) млрд долларов США», — отметил Дубинский.

Он добавил, что «с точки зрения реального кеша» Зеленский и его окружение богаче президента США Джо Байдена, американского миллиардера Уоррена Баффетта и американского бизнесмена Илона Маска, вместе взятых.

Как сообщало ИА Регнум, бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен 31 декабря заявил, что на Украине коррупция достигла небывалых масштабов, при этом реальная демократия в стране отсутствует. Он подчеркнул, что сейчас в стране олигархия, которая всё больше и больше живёт за счёт внешних дотаций.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы министерства эффективности, в ноябре заявил, что поддерживает идею о проведении аудита миллиардов долларов, выделяемых для помощи Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что команда Трампа, вероятно, осознаёт огромные масштабы коррупции и отмывания денег на Украине. По её информации, на Украине возникла коррупционная связка Байдена и его сына Хантера с Зеленским и его предшественниками.