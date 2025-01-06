Москва, 6 января, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Весь российский народ презирает главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 6 января заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя интервью Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

«Существо без полномочий нарушило правила стандартной политкорректности между … <ведущими вооружённый конфликт> странами», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Медведев отметил, что в рамках такого конфликта допустимо давать крайне отрицательные оценки элитам и армии противоборствующих государств, однако нельзя делать таковые в отношении всего народа.

«Так было даже с фашистской Германией. Использовалась максима: нацисты — преступники, но весь народ ненавидеть нельзя», — пояснил зампред Совбеза.

Он напомнил, что главу киевского режима презирает весь российский народ, добавив, что для последнего теперь личная месть Зеленскому не должна закончиться после его отстранения от должности.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января глава киевского режима отказался давать интервью Фридману на русском языке, хотя тот предложил ему такую возможность. Зеленский объяснил свой поступок тем, что «презирает русский народ».

Кроме того, главарь киевского режима не сумел сдержать эмоции и за три часа интервью несколько раз использовал нецензурные выражения. Зеленский пользовался матерными словами, когда беседа заходила о России и её властях, комментируя отказ западных стран ввести санкции против Москвы перед началом СВО на Украине, а также жалуясь на то, что подписантам меморандума в Будапеште Киев был безразличен.

Глава киевского режима не в первый раз демонстрирует хамское поведение. Так, в декабре 2024 года ему не понравилось предложение президента РФ Владимира Путина провести для России и Запада технологическую дуэль с применением комплекса «Орешник», чтобы наглядно доказать, что шансов сбить ракету нет ни у кого. В ответ на это Зеленский показал грубый жест в сторону российского лидера.

Медведев 20 декабря отметил, что этим глава киевского режима показал грубый жест в сторону избранного президента США Дональда Трампа. Политик подчеркнул, что Зеленский продемонстрировал своё неуважение к Трампу и нежелание обсуждать мир с российской стороной.