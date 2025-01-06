Москва, 6 января, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 5-й и 110-й мотострелковых бригад с освобождением города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Александр Река/ТАСС

«С первых дней специальной военной операции своей отвагой и решительностью личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады доблестно и самоотверженно освобождает луганскую и донецкую землю от неонацистов, вписывая новые страницы в историю ратной славы соединения», — говорится в поздравлении.

Он отметил, что сегодня военнослужащие 5-й бригады уверенно продвигаются вперед на кураховском направлении, улучшают положение и являются примером мужества и стойкости при выполнении боевых задач.

«Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих армии России и войдёт в историю ратных подвигов 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады», — отметил Белоусов.

Он подчеркнул, что смелые и решительные действия бойцов позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение Южной группировки войск.

Белоусов поблагодарил военнослужащих 5-й и 110-й бригад за верность воинскому долгу, Отечеству и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

Как передавало ИА Регнум, 6 января российские военные полностью освободили Курахово. В Минобороны отметили, что командование ВСУ стянуло для обороны города крупные силы, в том числе националистические формирования и зарубежных наёмников, которых усилили артиллерией и танками.

Всего в ходе боёв за Курахово ВСУ потеряли свыше 12 тыс. человек, а также около 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. За два месяца боевых действий под городом ежедневные потери украинской армии в среднем составляли от 150 до 180 человек убитыми и ранеными.

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, в результате освобождения Курахова ВСУ лишились самого важного для них логистического узла на южнодонецком направлении. Украинская армия снабжала через город свои гарнизоны на территории региона и на некоторых участках временно подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.