Москва, 6 января, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Серебряный призёр чемпионата Европы и участник Олимпиады 2016 года гребец Кирилл Ляпунов испытывает проблемы с речью после избиения в центре Москвы. Об этом 6 января сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

Владимир Песня/РИА Новости Кирилл Ляпунов (на переднем плане)

Ранее стало известно, что неизвестные напали на нетрезвого спортсмена на Тверском бульваре. Сам он их лиц и подробностей инцидента не помнит. Врачи диагностировали ушиб глазного яблока и тканей глазницы, гематомы век и перелом правой скулы.

Генсекретарь федерации отметила, что сама драка произошла 3 января. Сейчас спортсмен уже выписался из больницы и идёт на поправку дома.

«Ему говорить тяжело, главное было узнать, что у него стабильное состояние. Я думаю, что мы в рабочем порядке решим с Кириллом по поводу помощи федерации, сейчас, насколько я поняла, ничего не требуется», — процитировало её ТАСС.

Ляпунов с 2009 года выступает за сборную Россию. Он дважды побеждал на летней Универсиаде в Казани и завоевал множество наград в рамках национальных первенств.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября прошлого года на шестикратного чемпиона России по футболу, экс-игрока сборной РФ и главного тренера клуба «Ленинградец» Вадима Евсеева напали с ножом и перцовым баллончиком в Астрахани. Оба злоумышленника были обезврежены подоспевшими сотрудниками клуба и переданы полиции.