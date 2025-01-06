Москва, 6 января, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом 6 января сообщило Министерство обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«С 11:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. По два БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Курской областей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель получил ранение в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю.

Вечером 5 января российские силы ПВО уничтожили девять украинских дронов в Белгородской области. Ещё два беспилотника были сбиты над Курской областью.

В ночь на 6 января российские средства ПВО сбили над Белгородской областью два беспилотника ВСУ.

Гладков ночью сообщил, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на село Ржевка в Шебекино. В результате два мирных жителя получили ранения. Один из мужчин получил осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, другой — баротравму, контузию и осколочное ранение головы.