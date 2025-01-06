Владимир, 6 января, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Следствие возбудило уголовное дело о жестоком обращении с детьми по факту избиения гимнасток на тренировке в спортивной школе Владимира. Об этом 6 января сообщил адвокат Владислав Луньков.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Ранее Луньков опубликовал в Сети видео с матерью пострадавшей гимнастки. По словам женщины, после одной из тренировок её дочь пришла домой с синяками на лице. Также в ролике фигурировала аудиозапись, на которой тренер оскорбляет воспитанницу, используя угрозы и ненормативную лексику.

По данному факту следственными органами СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка.

«Дело уже возбуждено по 156-й статье — то, что предусмотрено законом в данном случае. Тут есть вопрос и к директору СШОР, к руководству, как допустили до работы этого тренера», — процитировал его телеканал «Матч ТВ».

Правозащитник отметил, что коллеги тренера также обращались к директору с заявлениями касательно ненадлежащего поведения, но все они были проигнорированы.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января бывшему наставнику сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариане Василевой пожизненно запретили занимать пост главного тренера в любой федерации, связанной с Международной федерацией гимнастики (FIG). Санкции на неё наложила дисциплинарная комиссия GEF за различные виды жестокого обращения и физического насилия в отношении спортсменов. Кроме того, её лишили звания почётного тренера федерации и отстранили от любой деятельности, связанной с FIG, сроком на восемь лет.