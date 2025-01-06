Москва, 6 января, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, как попасть в Царство Божие. Его Рождественское послание было опубликовано 6 января.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В нём Кирилл отметил, что люди должны отвечать любовью на любовь Бога, чтобы попасть на небеса. Он также добавил, что любой человек может выбрать — «быть на стороне света или погрузиться во тьму греха». Кроме того, совершая зло, человек может начать испытывать адские муки при жизни.

«Всё, что мы можем и должны сделать в своей жизни, — ответить на Его любовь взаимностью. А это значит верить и всецело доверять Богу, исполнять евангельские заповеди, уклоняться от зла и творить добро, быть, по призыву Спасителя, светом миру и солью земли», — написал патриарх.

Представитель РПЦ также выразил благодарность православным украинским священникам, назвав их мужественными защитниками и поборниками Истины.

«Особую благодарность выражаю всем, кто, совершая ныне пастырское служение в пределах Украины, порой с риском для жизни и здоровья продолжает хранить верность каноническому Православию, кто безбоязненно идёт по пути исповедничества, претерпевает поношения и скорби за Христа и за Церковь», — добавил он.

В августе 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, допускающий запрет деятельности на территории страны Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), а также аффилированных с ней религиозных организаций. В российском МИД подчеркнули, что закон о запрете УПЦ свидетельствует об умышленном уничтожении киевским режимом христианства вопреки конституции страны.

Кроме того, 3 декабря президент России Владимир Путин назвал трагедией массовые нарушения прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью со стороны киевского режима. Он также отметил, что гонения на Православную церковь на Украине можно сравнить с расстрелом на глазах у всех, которого мир не хочет замечать.