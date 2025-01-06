Москва, 6 января, 2025, 13:26 — ИА Регнум. Крупный сбой произошёл 6 января в работе операторов связи, соцсетей и поисковиков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В частности, на сбои пожаловались пользователи МТС. Как сообщил сайт Downdetector, жалобы в основном поступали от жителей Москвы и Подмосковья, а также Нижегородской, Свердловской, Тверской областей и Удмуртии.

Также о проблемах с доступом сообщили пользователи социальной сети «ВКонтакте», Rutube, Google, TikTok.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря технический сбой произошёл в работе мессенджера Telegram. По данным Downdetector, на проблемы с доступом пожаловались тысячи пользователей.

В основном о сбое сообщали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Подмосковья, Нижегородской области и Краснодарского края.