Москва, 6 января, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по традиции посетит рождественское богослужение в 2025 году. Об этом 6 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции «Ново-Огарево»

«Да, разумеется, эта традиция президентом будет соблюдена и в этом году», — процитировало его ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что подробности администрация президента сообщит позже.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января прошлого года Путинвстретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, расположенном на территории резиденции в Ново-Огарёве. На службе вместе с президентом присутствовали семьи военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.

В 2022 году российский лидер встречал Рождество в этом же храме, возведённом в 1765 году. В дальнейшем церковь перестраивали. В 1932 году её закрыли и приспособили под жилое помещение, убрав верхний купол и колокольни. После реставрации храма в 2004 году он стал домовой церковью резиденции президента.